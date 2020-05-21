Финансы
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара
Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2020 году на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития.
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В Минэкономразвития дали прогноз на среднегодовой курс доллара
Национальная служба новостейвчера в 17:59
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Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике
Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости вчера в 06:35
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета 20 мая в 17:00
Политика
Ширвиндт эмоционально объяснил Гордону российскую принадлежность Крыма
Руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал, почему ему закрыли въезд на Украину и объяснил свою позицию по Крыму.
iReactor вчера в 05:17
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Космос
Испытания системы зажигания ракеты «КосмоКурса» начнутся через полтора-два месяца
Испытания элементов двигателя ракеты и системы зажигания компании "КосмоКурс" начнутся через месяц-два - со сдвигом изначальных сроков из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 00:40
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Общество
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России
В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
Кубань-Информ 02:41
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Определены условия работы авиакомпаний в условиях пандемии
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний, которые предполагают, что меры безопасности, связанные с пандемией, будут сниматься в три этапа.
Вести.Ru вчера в 17:26