Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга "Картина кредитования".Российская газетавчера в 09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции
Московский Комсомолецвчера в 08:47
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Общество
Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»
Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
Футбол
Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса
Принц Гарри со своей женой американкой Меган Маркл решили больше не считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи и самостоятельно зарабатывать деньги.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Политика
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Происшествия
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Происшествия
Установлена причина авиакатастрофы в Алматы
Политика
На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя
Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Политика
Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя
Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя, Президент РФ встретится с руководителями этих двух субъектов страны.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян.
Общество
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.