Финансы

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга
 "Картина кредитования".
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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля

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