Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции
Московский Комсомолецвчера в 08:47
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Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
Происшествия
В Подмосковье умер мужчина, получивший огнестрельное ранение
Мужчина, получивший огнестрельное ранение от неизвестных в подмосковной Кубинке, скончался в больнице.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2»
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2».
Происшествия
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
Политика
Оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту
Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, заявил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Наука
Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах
Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
Экономика
Лукашенко: Москва хочет продавать нефть Минску по цене выше мировой
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия хочет продавать топливо по завышенным ценам.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался крупнее конкурентов
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Футбол
Крал: «Англия – моя маленькая мечта. Но пока ничего конкретного нет»
Вы знаете, что Англия – это моя маленькая мечта.
Баскетбол
ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» в Евролиге
Наука
Поваренная соль замедляет рост раковых клеток
Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.
Армия и оружие
Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B
Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру, об этом 10 января сообщает Al Arabia.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Футбол
Наставник «Малаги» прокомментировал откровенное видео со своим участием
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес сообщил, что стал жертвой вымогателей, которые выложили в социальные сети пикантное видео с участием специалиста.
Авто
В Toyota рассказали о новом Land Cruiser 300
В новом году топ-менеджер отдела маркетинга японской компании рассказал журналистам, что в новом поколение легендарного внедорожника будут использоваться более экологичные и высокоэффективные агрегаты.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
В массовых протестах и попытке госперевора в Абхазии участвовали украинцы, называвшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.