Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции
Московский Комсомолецвчера в 08:47
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Политика
Медведев предложил запретить в ЕАЭС торговлю никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
Происшествия
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Спорт
Назван состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене
В сборной России по лыжным гонкам назвали состав команды на этап Кубка мира, который запланирован на 11-12 января в Дрездене, говорится в сообщении Федерации лыжных гонок страны.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Политика
Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Здоровье
Кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, вызывающие рак
Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Происшествия
Названа основная версия крушения борта Bek Air в Казахстане
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с небольшим строением.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Экономика
Банки начали брать комиссию за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала платной для кредитных организаций с 1 января 2020 года.
Культура
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему дал шанс Игнатьеву
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему пригласил нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Игры
В Epic Games Store раздают Sundered
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.
Спорт
МОК намерен добиться пересмотра дел 28 оправданных российских олимпийцев
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Послание Путина: Страна ждет перемен, а дождется репрессий
15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сосредоточится на внутренней повестке дня.