Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.

Происшествия Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.

Спорт Назван состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене В сборной России по лыжным гонкам назвали состав команды на этап Кубка мира, который запланирован на 11-12 января в Дрездене, говорится в сообщении Федерации лыжных гонок страны.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Здоровье Кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, вызывающие рак Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара.

Происшествия Названа основная версия крушения борта Bek Air в Казахстане Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с небольшим строением.

Политика США ужесточили санкции против Ирана Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.

Экономика Банки начали брать комиссию за переводы по номеру телефона Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала платной для кредитных организаций с 1 января 2020 года.

Культура Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы» Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.

Игры В Epic Games Store раздают Sundered В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.