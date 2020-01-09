Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга "Картина кредитования".Российская газета09:42
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