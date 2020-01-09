Финансы

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга
 "Картина кредитования".
Российская газета09:42

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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля

Российская газета09:42

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции

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Минэкономики прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии 2020 года

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МЭР ожидает продолжение тренда на укрепление рубля в I полугодии

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