с чего всё началось

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Биатлон Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций Биатлонистки сборной России, несмотря на невысокие результаты в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), смогли заработать важные очки и в Кубке наций поднялись на второе место, опередив представительниц Швеции.

Политика Россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за обход санкций в Германии Ганзейский высший суд Гамбурга приговорил к семи годам тюрьмы 69-летнего россиянина Владимира Д. за контрабанду товаров двойного назначения для военных России, что является обходом санкций Евросоюза.

Политика Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Авто Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.

Теннис Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Экономика Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.

Шоу-бизнес Мила Йовович заметно поправилась перед родами Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.