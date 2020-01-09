Финансы

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга
 "Картина кредитования".
Российская газета09:42

Подробнее о событии

Экономике хватает старых кредитов

Коммерсантъ17:36

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля

Российская газета09:42

МЭР ожидает продолжение тренда на укрепление рубля в I полугодии

Интерфакс - Россия06:32

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции

Московский Комсомолец08:47

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

РБК07:51

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Ведомости07:14

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

RT на русском09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Политика

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

RT на русском 15:19
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09:46
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
Политика

Опубликованы кадры с «попаданием ракеты» в украинский самолёт в Иране

Rusvesna.su 14:47
Политика

Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны

В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
РБК 14:15
Гаджеты

ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
ToDay News Ufa вчера в 12:14
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° 16:49
Экономика

Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
Интерфакс 09:09
Футбол

ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

REGNUM 05:24
Музыка

Два альбома неизданных песен Дэвида Боуи выйдут в 2020 году

Культуромания 11:51
Авто

Цены на автомобили в России подскочили

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa 01:49
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
ТАСС 07:07
Авто

Москва стала мировым лидером по числу автомобилей каршеринга

Москва выбилась в лидеры мирового рейтинга по размеру парка каршеринга.
Российская газета 09:46
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал вчера в 03:27
Экономика

Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Газета.Ru 16:54
Финансы

В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи

Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
РИА Новости 17:35
Происшествия

Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв

Известия 10:39
Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Известия 07:03
Политика

Генсек ОБСЕ ответил на письмо по ситуации со Sputnik Эстония

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер сообщил, что ответил на письмо относительно ситуации со Sputnik Эстония.
Вечерняя Москва 08:32
Политика

Митингующие захватили Администрацию президента Абхазии

Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Sputnik Абхазия 07:31
Политика

Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости 17:27
Политика

Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing

ТАСС 16:35
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
News.ru вчера в 11:45
Авто

Определен топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
ToDay News Ufa вчера в 18:42
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

РИА Новости 13:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное