с чего всё началось

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Политика Зеленский призвал доказать версию гибели Boeing от иранской ракеты Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" мог упасть в Иране после попадания ракеты.

Армия и оружие Путин лично проследил за пусками ракет в Крыму Президент России и Верховный главком ВС РФ Владимир Путин лично присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.