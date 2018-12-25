Финансы
ВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Глава Удмуртии вошел в рейтинг «живых» аккаунтов губернаторов
Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан) и Сергей Фургал (Хабаровский край) возглавили рейтинг самых живых аккаунтов губернаторов России в Instagram, сообщает Реальное время со ссылкой исследование Центра социальных инноваций Черный куб .
Общество
В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты
Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Политика
Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Происшествия
Полиция Саратова нашла девушку, сломавшую оленя на проспекте Кирова
Сотрудники полиции Саратова нашли девушку, которая повредила повредила арт-объект на проспекте Кирова.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 44% россиян
Обращение президента Владимира Путина к россиянам, показанное центральными телеканалами накануне Нового года, посмотрели почти половина всех жителей страны в возрасте от 4 лет.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Происшествия
СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.