Финансы

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первой половине 2020 года

REGNUM08:21

Минэкономразвития ждет продолжение тренда на укрепление рубля в 1 полугодии

Finam.Ru06:33

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

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Минэкономики прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии 2020 года

Коммерсантъ07:00

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля

Rambler News Service06:50

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

РБК07:51

МЭР ожидает продолжение тренда на укрепление рубля в I полугодии

Интерфакс - Россия06:32
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Общество

Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Газета.Ru 05:51
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Политика

Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Вести.Ru 07:41
Финансы

Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
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Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Lenta.ru 01:54
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Общество

Глава Удмуртии вошел в рейтинг «живых» аккаунтов губернаторов

Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан) и Сергей Фургал (Хабаровский край) возглавили рейтинг самых живых аккаунтов губернаторов России в Instagram, сообщает Реальное время со ссылкой исследование Центра социальных инноваций Черный куб .
Izhlife 07:32
Общество

В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты

Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Инфорос 05:44
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

РИА Новости 04:03
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Политика

Украинский посол призвал Израиль не осуждать убийц евреев

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.
Украина.ру 07:01
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса вчера в 07:35
Игры

В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов

Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Ferra 05:54
Транспорт

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Известия 07:03
Биатлон

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Pravda.Ru 01:38
Армия и оружие

Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране

В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Московский Комсомолец 08:22
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Полиция Саратова нашла девушку, сломавшую оленя на проспекте Кирова

Сотрудники полиции Саратова нашли девушку, которая повредила повредила арт-объект на проспекте Кирова.
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Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 44% россиян

Обращение президента Владимира Путина к россиянам, показанное центральными телеканалами накануне Нового года, посмотрели почти половина всех жителей страны в возрасте от 4 лет.
Московский Комсомолец 08:09
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
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СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
REGNUM 04:46
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