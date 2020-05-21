Экономика
РидусМинэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам
Рост безработицы в России в 2020 и 2021 году на фоне пандемии коронавируса будет выше, чем ожидалось ранее. COVID-19 негативно отразится и на реальных доходах населения. Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития, опубликованном поздним вечером 21 мая.
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с чего всё началось
Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.ТАССвчера в 16:24
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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?
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Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения
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