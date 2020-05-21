Экономика

РидусРидусМинэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Рост безработицы в России в 2020 и 2021 году на фоне пандемии коронавируса будет выше, чем ожидалось ранее. COVID-19 негативно отразится и на реальных доходах населения. Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития, опубликованном поздним вечером 21 мая.
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с чего всё началось

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАССвчера в 16:24

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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

Власти спрогнозировали, когда восстановится экономика России

URA.Ruвчера в 17:26

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01

Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45
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Общество

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Культура

Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»

Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 20 мая в 14:59
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Политика

США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 07:54
Общество

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru 01:45
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Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
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Общество

Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
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Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
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Энергетика

МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.
РИА Новости вчера в 16:30
2
Экономика

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Футбол

Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

RT на русском вчера в 16:14
Здоровье

Назван наиболее простой способ дезинфекции защитной маски

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали самый простой способ дезинфекции средства индивидуальной защиты.
Вечерняя Москва 07:52
9
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
Российская газета 09:31
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Футбол

«Монако» летом намеревается продать 30 футболистов

Руководство считает, что это совершенно неприемлемо, поэтому и устроит летом распродажу: «Монако» хочет существенно сократить зарплатную ведомость и полностью обновить состав.
ProstoProSport 03:15
Здоровье

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане начала стабилизироваться.
Известия 09:29
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду уже завтра

В пятницу, 22 мая, ПАО «Северная верфь» спустит на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
Петербургский дневник вчера в 01:01
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Шоу-бизнес

Экс-муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз

Глеб Матвейчук стал гером нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В разговоре с Борисом Корчевниковым композитор признался, что в скором времени станет отцом во второй раз.
Вокруг ТВ 07:34
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
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Общество

Попова заявила о выходе распространения коронавируса в России на плато

Накануне вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса и вышла на плато.
Известия 08:53
28
Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
20
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
288
Политика

Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru вчера в 08:48
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