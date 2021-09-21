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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.
ТАСС
"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.
РИА Новости
Также Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.
РИА Новости
Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 13 сентября составила 4,79%.
Финмаркет

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