ТАССМинэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.ТАСС"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сказал Херсонцев.РИА НовостиТакже Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,6 рубля с 72,8 рубля за доллар в предыдущей версии прогноза.РИА НовостиКак сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 13 сентября составила 4,79%.ФинмаркетЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняНТВThe Moscow PostФАНРадио 1ЦарьградРБКПодробнее о событииМинэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РоссииГоворит Москва05:55Минэк повысил прогноз по инфляции в России до 5,8%Компания06:30Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%ТАСС06:11Минэкономразвития подготовило помесячный прогноз по курсу рубляРБК06:38Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году до 5,8%ПРАЙМ05:44Минэкономразвития уточнило прогноз по среднему курсу рубля на 2021 годИнтерфакс05:42Прогноз по инфляции в России на текущий год повышен до 5,8%Финмаркет06:21Показать ещёОценить12Поделиться