Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5% с апрельских 4,3%, сообщили журналистам в министерстве. При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции в 4% в 2022-2024 годы.

ТАСС 8 июля в 18:26