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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года

Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня.В источнике

С чего всё началось

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5% с апрельских 4,3%, сообщили журналистам в министерстве. При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции в 4% в 2022-2024 годы.
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