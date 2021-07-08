Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года
Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня.В источнике
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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5% с апрельских 4,3%, сообщили журналистам в министерстве. При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции в 4% в 2022-2024 годы.
ТАСС8 июля в 18:26
Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в 2021 году повышен с 4,3% до 5%
Комсомольская правда8 июля в 22:46
Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в России в 2021 году до с 4,3% до 5%
РИА Новости8 июля в 19:37