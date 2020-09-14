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РБК
РБК

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.В источнике
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Комсомольская правда

Коронакризис оказался не так страшен: Россиянам предсказали рост доходов в 2020 году

Комсомольская правда06:11
Коммерсантъ

Минэкономики улучшило прогноз по спаду российского ВВП до 3,9% за 2020 год

Коммерсантъ03:54
ТАСС

МЭР внесло в кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России

ТАСС02:24
РБК

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

РБК02:46
Интерфакс

Минэкономразвития уменьшило прогноз по падению ВВП в 2020 году до 3,9%

Интерфакс02:36
Российская газета

Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса

Российская газета02:54
ПРАЙМ

Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

ПРАЙМ02:04

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
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Renault выпустит два электрических кроссовера

Как сообщает британское издание Autocar, основные надежды возлагаются в Renault на полностью электрические кроссоверы и модели сегмента C. Главная цель компании – улучшение финансовых показателей (в I половине 2020 года зафиксирован убыток в размере свыше 7 млрд евро).
Quto.ru09:28

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
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