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РБК
РБК

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.В источнике
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Газета.Ru

Минэкономразвития улучшило прогноз социально-экономического развития России

Газета.Ru14:08
Комсомольская правда

Коронакризис оказался не так страшен: Россиянам предсказали рост доходов в 2020 году

Комсомольская правда06:11
ТАСС

МЭР внесло в кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России

ТАСС02:24
РБК

Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

РБК02:46
Интерфакс

Минэкономразвития уменьшило прогноз по падению ВВП в 2020 году до 3,9%

Интерфакс02:36
Российская газета

Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса

Российская газета02:54
ПРАЙМ

Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

ПРАЙМ02:04

Для чего Кремлю понадобилась встреча в «Нормандском формате» в Берлине

Как в целом и предсказывали эксперты, переговоры советников в "нормандском формате" не принесли ровным счетом никаких результатов Единственным итогом можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня, о чем по завершении встречи в Берлине сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Украина.ру10:38
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В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости10:30
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