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Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году

По мнению экспертов, в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП России придется на 2022 год, а к докризисным показателям вернемся в III квартале будущего года. Макропрогноз планируют внести в правительство 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Партия Зеленского назвала кандидатов в мэры в главных городах Украины

Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM09:44

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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