Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году
Смотрите также
Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
В Кремле опровергли информацию о пропущенном звонке Трампу от Путина
Названы цены и характеристики нового внедорожника Kia Sonet
В России анонсировали вакцинацию от коронавируса
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем
На сотрудника ФБК Албурова и его съемочную группу напали в Татарстане
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
По мнению экспертов, в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП России придется на 2022 год, а к докризисным показателям вернемся в III квартале будущего года. Макропрогноз планируют внести в правительство 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии