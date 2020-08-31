Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году
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По мнению экспертов, в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП России придется на 2022 год, а к докризисным показателям вернемся в III квартале будущего года. Макропрогноз планируют внести в правительство 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Коммерсантъвчера в 17:59