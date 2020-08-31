Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году

По мнению экспертов, в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП России придется на 2022 год, а к докризисным показателям вернемся в III квартале будущего года. Макропрогноз планируют внести в правительство 10 сентября.