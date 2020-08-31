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Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году

По мнению экспертов, в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП России придется на 2022 год, а к докризисным показателям вернемся в III квартале будущего года. Макропрогноз планируют внести в правительство 10 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъвчера в 17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБКвчера в 02:54
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАССвчера в 02:42
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъвчера в 17:59
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфаксвчера в 02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°вчера в 21:45
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ruвчера в 21:01
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новостивчера в 02:34

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
RT на русском18:13
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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