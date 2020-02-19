Экономика

REGNUMREGNUMМинэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

Минэкономразвития России понизило свою оценку уровня бедности в стране в 2020 году с 11,7% до 10,8% населения, следует из обновлённого прогноза ведомства.
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Минэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

REGNUM12:59

Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

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Правительство улучшило прогноз по снижению бедности в России

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В России снизится уровень бедности

URA.Ru10:58

Назван способ снизить уровень бедности в России

Рамблер09:51

Назван способ снизить уровень бедности в России

Lenta.ru09:18

Уровень бедности в 2019 году снизился из-за роста доходов россиян

News.ru08:08
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По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в немецком городе Ханау, передает 20 февраля газета Bild.
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Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Аталантой»

В первом матче 1/8 финала команда из Бергамо разгромила "Валенсию" - 4:1. "Аталанта" - одно из открытий нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
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