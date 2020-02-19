Экономика
REGNUMМинэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России
Минэкономразвития России понизило свою оценку уровня бедности в стране в 2020 году с 11,7% до 10,8% населения, следует из обновлённого прогноза ведомства.
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Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Политика
Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался
Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в немецком городе Ханау, передает 20 февраля газета Bild.
Футбол
Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Тедеско – 2-й
В возрасте 32 лет и 211 дней немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира.
Технологии
Россиянам рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны
Как объяснил YouTube-каналу «КаскадТВ» заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, многие пользователи любят устанавливать программы, которые помогают отсеивать спам-звонки.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Экономика
МВФ отказался списать долг Аргентине
Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.
Политика
В ФСБ ответили на обвинения в подготовке убийств за рубежом
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов заявил, что ветеранский фонд, который СМИ обвинили в подготовке спецназа для убийств за рубежом, занимается исключительно благотворительной работой и помощью детям.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Автоспорт
Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид
Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Футбол
Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Аталантой»
В первом матче 1/8 финала команда из Бергамо разгромила "Валенсию" - 4:1. "Аталанта" - одно из открытий нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Общество
Путин приехал к памятнику Собчаку в Петербурге
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Музыка
Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein
Авто
Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda
Аналитики выяснили, что шансов встретить такой автомобиль на дороге меньше чем у культовой Pagani Zonda.
Политика
Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка
Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Экономика
Названа средняя зарплата жителя Пензенской области в 2019 году
В ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель Пензастата Максим Уханов рассказал о том, что средняя зарплата в Пензенской области по итогам прошлого года составила 30760 рублей.
Киберспорт
Valve исправила баг с ошибочным начислением MMR в Dota 2
Valve откатила значения MMR у игроков, которые пострадали из-за бага в Dota 2. До этого некоторые пользователи теряли и получали дополнительные рейтинговые очки автоматически.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Космос