Экономика

REGNUMREGNUMМинэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

Минэкономразвития России понизило свою оценку уровня бедности в стране в 2020 году с 11,7% до 10,8% населения, следует из обновлённого прогноза ведомства.
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Правительство улучшило прогноз по снижению бедности в России

Rambler News Service10:28

Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

ТАСС12:23

В России снизится уровень бедности

URA.Ru10:58

Минэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

REGNUM12:59

Назван способ снизить уровень бедности в России

Рамблер09:51

Назван способ снизить уровень бедности в России

Lenta.ru09:18

Уровень бедности в 2019 году снизился из-за роста доходов россиян

News.ru08:08
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Авто

Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda

По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Car.ru 11:42
Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
ИА Новороссия 13:40
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Экономика

В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума

В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.
REGNUM вчера в 01:59
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Здоровье

Уральцев вызвали к следователю из-за сбора денег на лечение дочери

Life.ru 06:49
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить отправку в Донбасс "неожиданных гуманитарных конвоев".
Аргументы недели 13:31
Кино

Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним

В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
RuNews24.ru 14:58
ЖКХ

СМИ узнали о возможном запрете на отключение услуг ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ о запрете на отключение услуг ЖКХ должникам.
BFM.ru 17 февраля в 23:37
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Общество

Британия утвердила новые правила трудовой миграции

Новые правила трудовой миграции утвердило правительство Великобритании, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12:53
Технологии

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
КМВ Новости вчера в 10:44
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Кино

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 00:07
Общество

Россия подаст жалобу на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Российская сторона в течение трёх месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
RT на русском вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

VSE42.RU вчера в 23:46
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Faktom вчера в 12:10
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa вчера в 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное