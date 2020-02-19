Минэкономразвития России понизило свою оценку уровня бедности в стране в 2020 году с 11,7% до 10,8% населения, следует из обновлённого прогноза ведомства.

Минэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

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