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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
Российская газета04:41
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Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

Актёр Михаил Ефремов в суде назвал своим «последним желанием» просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, а также заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.
RT на русском05:12
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
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России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
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Глава МИД Латвии: визит Лукашенко в Ригу снят с повестки дня

Ранее запланированный визит в Ригу президента Белоруссии Александра Лукашенко "не возможен и снят с повестки дня", заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, слова которого приводит ТАСС.
Московский Комсомолец05:13

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости04:53
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Очередной блок слушаний по делу о погибшем МН17 начался в Нидерландах

В начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил, что начиная с 31 августа суд намерен использовать блок слушаний, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и зашиты и принять решение, «если в этом будет необходимость», чтобы адвокаты смогли направить запросы о компенсации, сообщает «Интерфакс».
Новые Известия03:50

В Сыктывкаре состоялась премьера фильма «Шугалей-2»

В Сыктывкаре состоялся премьерный показ второй части художественного фильма о российском социологе Максиме Шугалее, которого почти полтора года незаконного удерживают в ливийской тюрьме террористы ПНС.
Pravda.Ru29 августа в 12:55
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