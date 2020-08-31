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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Латвию опять смутили корабли ВМФ России

Справка: у НВС Латвии уже вошло в привычку при каждом появлении на горизонте кораблей ВМФ России или российских самолетов объявлять об этом на весь мир, как будто призывая оказать им помощь в отражении готовящегося российского десанта.
Журналистская правда04:49
2

Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM06:10

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
60

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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