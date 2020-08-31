Латвию опять смутили корабли ВМФ России

Справка: у НВС Латвии уже вошло в привычку при каждом появлении на горизонте кораблей ВМФ России или российских самолетов объявлять об этом на весь мир, как будто призывая оказать им помощь в отражении готовящегося российского десанта.