«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Политическая Экспертиза 6

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.