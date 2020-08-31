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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
РБК04:10
19

В России представили десять главных автоновинок осени-2020

Первые два места в рейтинге самых ожидаемых в России авто в 2020 году, по версии издания "За рулем", уверенно заняли продукты автопрома Южной Кореи — "заряженный" тремя рядами сидений большой кроссовер Hyundai Palisade и изящный Hyundai Elantra, получивший обновленный салон, новые черты кузова и вариатор, заменивший шестискоростную автоматическую коробку переключения передач.
NewInform04:01
5

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
3

Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.
РИА Новостивчера в 15:12
82

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
8

Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
Коммерсантъ17:59
8