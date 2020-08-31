«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
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Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
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