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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии

Пропагандистское крыло чеченской группировки «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани» (Батальон Хаттаба чеченского) обнародовало кадр с подлётом ракеты к БТРу российской военной полиции во время атаки в сирийском Идлибе во вторник, 25 августа.
Rusvesna.su29 августа в 01:00

Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
РИА Новости06:49
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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