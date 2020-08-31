Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

Счета двух крупнейших судоходных донских компаний арестованы судом

Как отметили в суде только за последние месяцы в отношении компаний предъявлено 12 дел на общую сумму свыше 100 млн рублей, что может говорить «о реальной угрозе невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Южный Федеральный07:10
9

Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
2

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
445

Американские РСЗО впервые проведут боевые стрельбы в Эстонии

41-ая бригада полевой артиллерии Армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии - говорится в сообщении.
Военное обозрение06:45

Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК07:32
278