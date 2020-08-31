«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Смотрите также
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу
Россия и Индия выиграли золотые медали в шахматной олимпиаде
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
В тоннеле петербургского метро обнаружено тело человека
Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Фронтмен Little Big объявил о разводе
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию
Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии