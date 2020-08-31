«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Смотрите также
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
В Тверской области убили «работавшего» в местной библиотеке кота
В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
Компания Toyota запустила в продажу модель Yaris Cross
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Президент ФРГ назвал протесты в Берлине «ударом в сердце демократии»
ЦИК Черногории огласила окончательные итоги парламентских выборов
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию
Более 1 млн доз вакцины от гриппа заготовили в Москве
В Японии испытали летающий автомобиль с человеком на борту
На Урале предстал перед судом предполагаемый убийца двух девушек
В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса
В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему
Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
Лидер группы Little Big объявил о разводе с Татаркой
В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии