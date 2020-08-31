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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42

Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке истории про убийцу в маске Белой Смерти киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ruвчера в 01:46
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55

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Ведомости03:58
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В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

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