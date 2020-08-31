Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость... Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России как Русская Балерина.

Анастасия Волочкова Российский общественный деятель