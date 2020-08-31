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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Игорь Поляков обращает внимание на то, что после 2, 9-процентного роста реальных зарплат за полугодие, обнаруженного Росстатом, прогноз Минэкономики выглядит вполне реалистичным, предполагая даже некоторое ухудшение ситуации в третьем квартале.
Коммерсантъ17:59
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РБК

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

РБК02:54
Телеканал 360°

Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Телеканал 360°21:45
РИА Новости

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

РИА Новости02:34
Интерфакс

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Интерфакс02:21
ТАСС

«Ъ»: МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

ТАСС02:42
URA.Ru

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

URA.Ru21:01
Коммерсантъ

Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Коммерсантъ17:59

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
2,9K

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Asteraвчера в 01:46
1,4K

Муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 млн рублей на лечение актрисы

Фигурист не только оплатил дорогостоящие процедуры и лечение Заворотнюк, которое проходило как в России, так и за рубежом, но и рассчитался со всеми долгами, которые имелись у пары до тяжелой болезни актрисы.
iReactorвчера в 04:48
23

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru29 августа в 03:45
8

Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
3

«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ru29 августа в 13:25

ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения Пекина

Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Интерфакс02:32
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Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о переходе Михаила Коляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.
Sports.ruвчера в 09:03