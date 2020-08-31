«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Смотрите также
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
На Урале предстал перед судом предполагаемый убийца двух девушек
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
Надежда Ангарская заменила Надежду Бабкину в шоу «Модный приговор»
Лукашенко выступил против возврата Конституции 1994 года
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Лидер группы Little Big объявил о разводе с Татаркой
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса
Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства. По данным издания, правительство рассмотрит его к 17 сентября.В источнике
С чего всё началось
Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года
Наконец, Владимир Сальников указывает на то, что при построении оценок на 2020 год следует учесть: во втором полугодии 2020 года сильного дальнейшего отскока реальных заработных плат может и не произойти.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии