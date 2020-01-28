Экономика
РБКМинэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза (+1,3%).
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Проклятая неопределенность. Почему в этом году в России не будет экономического роста
Forbes25 января в 01:08
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Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»
Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Здоровье
Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин
Симптомы рака перечислила завотделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала № 1 в Маммологическом центре (Клинике женского здоровья) Нэлли Федянина.
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.
Общество
В Гонконге учёные создали вакцину против нового коронавируса
Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов населения в 2019 году
В 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%, сообщает Росстат.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Происшествия
Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой
Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
В АвтоВАЗе назвали стоимость для автомобиля Lada Vesta в версии Sport R1.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Происшествия
Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео
В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Общество
«Северный поток-2» достроит российская сторона
Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Политика
Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G.