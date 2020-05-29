Экономика

АлтапрессАлтапрессМинэкономразвития: в апреле российская экономика рухнула на 12%

В апреле на снижение экономики повлияли такие факторы, как нефтяной кризис и падение платежеспособного спроса населения, в результате чего платные услуги сократились в стране на 37%, а розничная торговля - на 23%. Более чем на 50% сократилась в стране совокупная добыча полезных ископаемых.
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