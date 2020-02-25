Экономика
ВедомостиМинэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития, в которых впервые раскрываются данные о проектах государственного-частного партнерства (ГЧП).
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Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
В Минобороны России назвали недостоверной информацию о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиаудары по двум населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб 24 февраля.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Ходорковский планировал смерть журналистов из РФ в ЦАР для провокации
Олигарх Михаил Ходорковский планировал смерть русских журналистов в ЦАР как провокацию против РФ.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Политика
В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Политика
Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США
Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.
Политика
Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Происшествия
Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Авто
Три крутых российских вездехода по цене от 1 500 000 рублей
Портал «АвтоВзгляд» представляет модели, которые могут служить «шерпазаменителями».
Единоборства
Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом
Как сообщается на сайте «Чемпионат», в США состоялся бой-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Происшествия
В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Экономика
Украина увеличила экспорт зерновых
Украина нарастила экспорт зерновых в страны Европы, Африки и Азии, 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Происшествия
В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Кадры спасения животного появились в социальных сетях. Жительница Мытищ рассказала, что ее собака вырвалась и побежала по льду за уткой.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Интернет
Google призывает отказаться от браузера Microsoft Edge
Отказаться от браузера Microsoft Edge в пользу Google Chrome предлагает корпорация Google при заходе на ее сервисы, сообщает 24 февраля интернет-портал MSPoweruser.
Гаджеты
Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона
Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.