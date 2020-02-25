Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

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В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития, в которых впервые раскрываются данные о проектах государственного-частного партнерства (ГЧП).
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Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

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Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

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