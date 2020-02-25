В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития, в которых впервые раскрываются данные о проектах государственного-частного партнерства (ГЧП).

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Экономика В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".

Политика Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Единоборства Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом Как сообщается на сайте «Чемпионат», в США состоялся бой-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Экономика Украина увеличила экспорт зерновых Украина нарастила экспорт зерновых в страны Европы, Африки и Азии, 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.

Интернет Google призывает отказаться от браузера Microsoft Edge Отказаться от браузера Microsoft Edge в пользу Google Chrome предлагает корпорация Google при заходе на ее сервисы, сообщает 24 февраля интернет-портал MSPoweruser.