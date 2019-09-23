Экономика

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Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
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Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

РИА Новости12:52

Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников

РБК10:19

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Комсомольская правда06:25

Правительство доработало идею о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов

ТАСС09:48

«Интерфакс»: Минэкономики предлагает ограничить взыскание долгов прожиточным минимумом

Коммерсантъ07:15

Минэкономразвития поддерживает идею о защите минимального дохода должника

News.ru10:51

Минэкономразвития предлагает оставить должникам прожиточный минимум

Финмаркет05:23
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IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

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Дании придется разрешить строительство «Северного потока-2»

Если Дания хочет следовать этому плану, то ей придется разрешить строительство газопровода на своей территории, так как именно российский газ она будет закупать в ФРГ.
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

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Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
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