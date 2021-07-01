Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП России в мае на 10,9%
В мае 2021 года российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство в нем также повысило свою оценку роста ВВП в апреле - до 10,8% с 10,7%.В источнике
Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 16-летней девушки, которая убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в городе Братске.