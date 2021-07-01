В мае 2021 года российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство в нем также повысило свою оценку роста ВВП в апреле - до 10,8% с 10,7%.

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