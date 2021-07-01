Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП России в мае на 10,9%

В мае 2021 года российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство в нем также повысило свою оценку роста ВВП в апреле - до 10,8% с 10,7%.В источнике

Подробнее о событии

Минэкономики сообщило об ускорении роста ВВП РФ в мае

Коммерсантъ02:49

ВВП России в мае вырос на 10,9%

Finam.Ru02:29

ВВП России в мае вырос на 10,9%

ПРАЙМ02:09

Эксперты спрогнозировали замедление роста ВВП России в III квартале до 3,2%

ТАСС03:26

Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП России в мае на 10,9%

Интерфакс02:23

Российская экономика в мае выросла на 10,9% - Минэкономразвития

Финмаркет02:12

Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9%

Московский Комсомолец02:28
Интересное

В Братске 16-летняя девушка на улице убила ножом 14-летнего подростка

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 16-летней девушки, которая убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в городе Братске.
ТАСС03:52

Правительство РФ на год продлило программу льготной ипотеки и расширило семейную

Программа льготной ипотеки продлена до июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.
Интерфакс03:21

Премьер-министр Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости18:39