Общество
КомпанияМинэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов
Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
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Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства
Эхо Москвывчера в 14:31
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
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Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
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