Общество

КомпанияКомпанияМинэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
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