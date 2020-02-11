Экономика
КомпанияМинэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов
Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
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с чего всё началось
Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.РБКвчера в 11:36
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Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства
Эхо Москвывчера в 14:31
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Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Спорт
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Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
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Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Политика
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
«Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет".
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Политика
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.