Экономика

КомпанияКомпанияМинэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
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с чего всё началось

Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.
РБКвчера в 11:36

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В России откроют магазин с имуществом банкротов

РЕН ТВвчера в 23:54

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Известиявчера в 14:43

Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве

Финмаркетвчера в 10:45

Минэкономразвития планирует запустить маркетплейс с имуществом банкротов

ТАССвчера в 13:54

Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

Компаниявчера в 12:14

Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

РБКвчера в 11:36

Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства

Эхо Москвывчера в 14:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

В Астрахани из-за самолечения у женщины развился абсцесс мозга

В Астрахани у 38-летней женщины из-за самолечения образовался абсцесс мозга.
Kazanfirst.ru вчера в 16:43
Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском 09 февраля в 13:59
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
REGNUM вчера в 18:15
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Культура

Садальский жестко раскритиковал Канделаки

Рамблер 01:00
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском вчера в 04:04
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Общество

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:51
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru вчера в 03:24
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Коммерсантъ 09 февраля в 04:52
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Политика

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
РИА Новости вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Петербургский дневник вчера в 13:32
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Футбол

Гвардиола может сменить Сарри на посту наставника «Ювентуса»

ODDS.ru 00:29
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 22:01
Общество

«Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет".
ТАСС 01:14
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Кино

«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»

Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Forbes 09 февраля в 23:46
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