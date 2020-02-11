Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.

с чего всё началось

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

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