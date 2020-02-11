Экономика
ИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.РБКвчера в 11:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства
Эхо Москвывчера в 14:31
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Авто
Китайский коронавирус может «заморозить» российский автопром
Вспышка коронавируса в Китае стала причиной остановки автозаводов.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Космос
NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход
NASA обратилось к компаниям - автопроизводителям с призывом о помощи. Таланты разработчиков машин могут пригодиться в построении лунохода.
Общество
Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму
Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.
Здоровье
В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин
На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Саратове пропал мужчина в черных джинсах и серой куртке
В день пропажи был одет в серую куртку с капюшоном, темно-серую водолазку, черные джинсы и коричневые ботинки.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Экономика
Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия
Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
Политика
Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й Генеральной ассамблеи ООН, 11 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Культура
Координатор интимных сцен поработает над вторым сезоном «Ведьмака»
Шоу-бизнес