Экономика

ИзвестияИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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с чего всё началось

Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

Интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации, передал корреспондент РБК.
РБКвчера в 11:36

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В России откроют магазин с имуществом банкротов

РЕН ТВвчера в 23:54

Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве

Финмаркетвчера в 10:45

Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства

Эхо Москвывчера в 14:31

Минэкономразвития планирует запустить маркетплейс с имуществом банкротов

ТАССвчера в 13:54

Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

Компаниявчера в 12:14

Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

РБКвчера в 11:36

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Известиявчера в 14:43
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Псковское агентство информации вчера в 00:33
Авто

Китайский коронавирус может «заморозить» российский автопром

Вспышка коронавируса в Китае стала причиной остановки автозаводов.
За рулем Кубань вчера в 15:06
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Космос

NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход

NASA обратилось к компаниям - автопроизводителям с призывом о помощи. Таланты разработчиков машин могут пригодиться в построении лунохода.
Дни24 вчера в 17:00
Общество

Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму

Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.
Газета.Ru вчера в 17:18
Здоровье

В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин

На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
ФедералПресс 00:25
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:39
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:32
Происшествия

В Саратове пропал мужчина в черных джинсах и серой куртке

В день пропажи был одет в серую куртку с капюшоном, темно-серую водолазку, черные джинсы и коричневые ботинки.
Взгляд-инфо вчера в 23:48
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Экономика

Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия

Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
REGNUM вчера в 04:36
Политика

Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й Генеральной ассамблеи ООН, 11 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Красная весна вчера в 23:40
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»

Газета.Ru вчера в 14:06
Общество

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс вчера в 01:23
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Культура

Координатор интимных сцен поработает над вторым сезоном «Ведьмака»

VSE42.RU вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим может уйти со сцены из-за последствий травм

Сусанин вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
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