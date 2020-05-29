«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

Космос Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий. 1,4K

Здоровье Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе. 14

Общество В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19 Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

Футбол Сезон в Италии возобновится 13 июня Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 595

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 129

Хоккей КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Общество Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. 1

Экономика Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса «Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 2

Политика Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. 1

Общество Москвичам разрешат гулять по графику с 1 июня С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 3K

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 17

Здоровье Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски. 56

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1,1K

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. 111

Экономика Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет. 30

Экономика Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин Goldman Sachs в своей презентации перечислили ряд причин, почему криптовалюта не может быть отнесена к классу активов.