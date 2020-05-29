Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 вчера в 10:30
Авто
Официально презентован седан Acura TLX следующей генерации
Публично презентован седан Acura TLX следующей генерации.
Pnzdrive 01:47
Технологии
Флешки от защиты 5G начали продавать в Британии
ГЛАС.RU вчера в 13:15
Общество
В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19
Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:13
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
Сезон в Италии возобновится 13 июня
Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.
ProstoProSport вчера в 14:45
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv вчера в 04:33
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Экономика
Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса
«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Компания вчера в 09:15
Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Общество
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Пензенская правда вчера в 12:24
Общество
Москвичам разрешат гулять по графику с 1 июня
С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 27 мая в 11:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Здоровье
Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
Live24 вчера в 02:09
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:13
Экономика
Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
Экономика
Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин
Goldman Sachs в своей презентации перечислили ряд причин, почему криптовалюта не может быть отнесена к классу активов.
РБК 27 мая в 11:58
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14