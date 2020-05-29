Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

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Экономика России упала на 12%

URA.Ruвчера в 15:59

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

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Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен

Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
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Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

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Официально презентован седан Acura TLX следующей генерации

Публично презентован седан Acura TLX следующей генерации.
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Флешки от защиты 5G начали продавать в Британии

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Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

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В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19

Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

РИА Новости вчера в 06:14
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Футбол

Сезон в Италии возобновится 13 июня

Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.
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В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
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Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv вчера в 04:33
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Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Глава «Транснефти» попросил Путина поддержать компанию на фоне кризиса

«Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, об этом сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
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Общество

Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 27 мая в 11:48
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
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Происшествия

В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
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Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса

В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:13
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Экономика

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
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Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин

Goldman Sachs в своей презентации перечислили ряд причин, почему криптовалюта не может быть отнесена к классу активов.
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Общество

Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
РИА Новости вчера в 18:48
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Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform 27 мая в 04:14
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