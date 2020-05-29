Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

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ВВП РФ в апреле упал на 12%

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Экономика России упала на 12%

URA.Ru15:59

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском15:45

ВВП России в апреле рухнул на 12%

Коммерсантъ17:18

ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении

Комсомольская правда15:33

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС15:31
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Происшествия

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

РБК 06:25
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Общество

В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая

В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
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Происшествия

В Бурятии ищут пострадавших от финансовой организации

Как сообщили в ведомстве, с 15 октября 2017-го по 26 декабря 2018-го года руководитель этой организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на эту деятельность.
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Общество

В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv вчера в 07:56
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Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и летом покинет клуб

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай не захотел продлевать контракт с испанским клубом, утверждает источник.
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Поставки средств защиты для медработников реализуются ФРДВ по поручению вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

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ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
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За пособием по безработице обратились более 40 млн американцев

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Финансовая газета 10:55
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия 09:39
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
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Происшествия

Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья

Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 07:23
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Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
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Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс

Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса.
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Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
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Общество

Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием

В перспективе коронавирусная инфекция, вероятнее всего, превратится в сезонное заболевание, распространяющееся в конце осени и ранней весной.
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Футбол

Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры

37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
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Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
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Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок

Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

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В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
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