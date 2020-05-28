Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Экономика России упала на 12%

URA.Ruвчера в 15:59

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

ВВП РФ в апреле упал на 12%

Интерфаксвчера в 15:37

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22
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Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин оценил степень «безденежья» артистов

Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.
РИА Новости вчера в 17:48
2
Происшествия

В российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
6
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
22
Здоровье

Мясников назвал причины ослабления коронавируса

По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru вчера в 22:49
135
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
969
Общество

В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса

По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион 26 мая в 23:06
35
Происшествия

В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки, тело которой обнаружили в реке в Псковской области, поиски ее сверстницы продолжаются, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 17:04
1
Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
18
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
3
Общество

Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
1
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 27 мая в 07:56
11
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,6K
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
3
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
2
Экономика

Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
349
Футбол

У Баринова и ещё трех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Отмечается, заразился хавбек Дмитрий Баринов, голкипер Антон Коченков, форвард Тимур Сулейманов и полузащитник Роман Тугарев.
Vprognoze.ru вчера в 06:24
24
Общество

Власти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты

Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках.
BFM.ru вчера в 14:39
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Авто

Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus

В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс вчера в 11:36
25
Авто

Официально представили седан Acura TLX нового поколения

В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
1
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия вчера в 04:22
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM вчера в 00:02
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Общество

Отчет губернатора Томенко «расколол» парламент Алтайского края

Фракции Алтайского краевого законодательного собрания разделились в своем отношении к отчету губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства в 2019 году.
Алтапресс вчера в 01:48
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Общество

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
1
Происшествия

Новый носитель коронавируса приехал на Сахалин из Владивостока

Южно-Сахалинск, 29 мая 2020, 06:58 — REGNUM У жителя сахалинского Холмска, прилетевшего из Владивостока, выявлен коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:58
Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
3
Происшествия

На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
2
Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News вчера в 10:34
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
1
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