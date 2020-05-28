Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин оценил степень «безденежья» артистов
Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Общество
В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион 26 мая в 23:06
Происшествия
В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки
Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки, тело которой обнаружили в реке в Псковской области, поиски ее сверстницы продолжаются, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 17:04
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Общество
Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv 27 мая в 07:56
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
Экономика
Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
Футбол
У Баринова и ещё трех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Отмечается, заразился хавбек Дмитрий Баринов, голкипер Антон Коченков, форвард Тимур Сулейманов и полузащитник Роман Тугарев.
Vprognoze.ru вчера в 06:24
Общество
Власти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты
Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках.
BFM.ru вчера в 14:39
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс вчера в 11:36
Авто
Официально представили седан Acura TLX нового поколения
В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия вчера в 04:22
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM вчера в 00:02
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Отчет губернатора Томенко «расколол» парламент Алтайского края
Фракции Алтайского краевого законодательного собрания разделились в своем отношении к отчету губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства в 2019 году.
Алтапресс вчера в 01:48
Общество
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Происшествия
Новый носитель коронавируса приехал на Сахалин из Владивостока
Южно-Сахалинск, 29 мая 2020, 06:58 — REGNUM У жителя сахалинского Холмска, прилетевшего из Владивостока, выявлен коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:58
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News вчера в 10:34
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57