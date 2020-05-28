Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок
Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Футбол
Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями
Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков.
ФАН вчера в 12:44
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе
ИА InterMedia 27 мая в 05:14
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер Nivus
На днях в Бразилии прошла официальная премьера новой модели Volkswagen Nivus.
32CARS.ru вчера в 15:21
Авто
В Минпромторге назвали удачное время для покупки авто в России
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 01:47
Экономика
Более 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости 02:24
Общество
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости.
Lenta.ru вчера в 06:47
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Происшествия
Два уголовных дела завели в отношении «Омбудсмена полиции» Воронцова
Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 02:14
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ вчера в 06:02
Общество
В Карелии за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Петрозаводск, 28 мая 2020, 09:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Карелия выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.
DixiNews 01:30
Наука
Японские ученые изобрели новый энергогенерирующий материал
Faktom 27 мая в 14:09
Общество
Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
Посол России в Пхеньяне рассказал об успехах КНДР в борьбе с эпидемией
Эвакуация прошла в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19.
Известия 02:27
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Армия и оружие
Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности
Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM вчера в 14:01