Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

Новая газета01:00

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Происшествия

В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
11
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Футбол

Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями

Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков.
ФАН вчера в 12:44
13
Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
286
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
1,1K
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе

ИА InterMedia 27 мая в 05:14
11
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
7K
Авто

Volkswagen официально представил новый кроссовер Nivus

На днях в Бразилии прошла официальная премьера новой модели Volkswagen Nivus.
32CARS.ru вчера в 15:21
32
Авто

В Минпромторге назвали удачное время для покупки авто в России

По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 01:47
Экономика

Более 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости 02:24
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Общество

Норвегия заявила о бесполезности карантина

Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости.
Lenta.ru вчера в 06:47
8
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Происшествия

Два уголовных дела завели в отношении «Омбудсмена полиции» Воронцова

Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 02:14
5
Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ вчера в 06:02
Общество

В Карелии за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Петрозаводск, 28 мая 2020, 09:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Карелия выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.
DixiNews 01:30
Наука

Японские ученые изобрели новый энергогенерирующий материал

Faktom 27 мая в 14:09
Общество

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
5
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
2,4K
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Политика

Посол России в Пхеньяне рассказал об успехах КНДР в борьбе с эпидемией

Эвакуация прошла в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19.
Известия 02:27
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
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Армия и оружие

Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности

Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM вчера в 14:01
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