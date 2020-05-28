Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Шоу-бизнес
Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»
Народные новости 03:12
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Общество
В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки
За последние сутки в России умерли 232 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4 374-х.
Рамблер 04:25
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv вчера в 01:42
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Игры
Dontnod Entertainment открыла новую студию в Монреале
Французская компания Dontnod Entertainment, известная по работе над Life is Strange, Vampyr и Remember Me, объявила об открытии новой студии в Монреале, Канада.
Игромания.ру 03:27
Хоккей
«Ришар Трофи» может быть переименован в честь Овечкина
ГЛАС.RU вчера в 08:46
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
В Петербурге подтвердили 11 новых смертей от коронавируса
Еще 11 смертей от COVID-19 подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 04:36
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело вчера в 05:31
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Авто
Составлен рейтинг самых популярных брендов SUV в России
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что только с января по апрель включительно в 2020 году в России было приобретено около 210 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, которые и являются представителями этого популярного сегмента.
Что происходит 03:52
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Происшествия
В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:31
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введения режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию
RuNews24.ru 26 мая в 10:56
Авто
Появились фотографии обновленного Lada Largus FL
Первые снимки прототипа Largus FL, облаченного в камуфляж, накануне появились в Сети.
Новые автомобили 27 мая в 04:10
Космос
Почему Россия теряет лидерство в космосе
Аргументы недели вчера в 08:46
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
В Ивановской области задержали подпольных торговцев боеприпасами
Сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих жителей Ивановской области 51, 41 и 36 лет, которые умудрились незаконно сбыть более 700 боеприпасов к боевому огнестрельному оружию.
IvanovoNews 04:04