Согласно оценке министерства, ВВП страны снизился на 12% год к году. При этом за прошедшие четыре месяца, оно оценило снижение этого показателя на уровне 1,9% в годовом выражении.

Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 841

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 2,6K

Общество За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса 8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19. 174

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 261

Финансы Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.

Путешествия В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. 82

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 490

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,1K

Общество Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 711

Общество В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня. 17

Общество В Подмосковье сохранятся многие ограничения вплоть до 14 июня Часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, сохранится до 14 июня.

Общество В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19 В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 - это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших - 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 1

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 4

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,6K

Политика Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. 447