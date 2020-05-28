Экономика
Газета.RuМинэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%
Согласно оценке министерства, ВВП страны снизился на 12% год к году. При этом за прошедшие четыре месяца, оно оценило снижение этого показателя на уровне 1,9% в годовом выражении.
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Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Общество
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Ведомости вчера в 06:21
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv вчера в 01:20
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье
150 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Челябинской области
В Челябинской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.
Накануне.Ru 02:06
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Общество
В Подмосковье сохранятся многие ограничения вплоть до 14 июня
Часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, сохранится до 14 июня.
ИА Красная Весна вчера в 17:19
Общество
В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19
В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 - это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших - 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 27 мая в 11:00
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия вчера в 09:39
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33