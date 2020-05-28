Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Подробнее о событии

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUM13:25

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
1
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
17
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
16
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
507
Общество

Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато

Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости.
REGNUM 11:40
47
Общество

Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.
ИА Красная Весна вчера в 09:29
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
583
Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
2
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
461
Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv 03:42
200
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
31
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
12
Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
7
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,6K
Общество

Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
28
Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
4
Гаджеты

Escobar Inc предлагает купить «золотой» iPhone 11 Pro всего за $499

3DNews вчера в 11:00
Политика

Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
6
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
40
Общество

Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»

Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
528
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
10
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
73
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня

В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
СитиТрафик 13:51
138
Политика

МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
4
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
21
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