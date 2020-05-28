«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

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