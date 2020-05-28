Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

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Общество

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Общество

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Газета.Ru 09:01
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

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В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в педофилии.
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Политика

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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

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Авто

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К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
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Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
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Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

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Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

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В Подмосковье разрешили посещать храмы

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Политика

Медведев оценил опыт «Единой России» по электронному голосованию

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Соблюдение социальной дистанции пассажирами станет обязательным во время авиаперелетов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 31 мая в эфире телеканала «Россия 1». Попова пояснила, что социальную дистанцию необходимо будет соблюдать не только в самом самолете во время полета, но и при посадке на самолет, а также на выходе из авиалайнера.
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Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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Вывозной рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту вылетел в Москву

Из аэропорта Нью-Йорка в Москву вылетел вывозной рейс компании «Аэрофлот» с россиянами на борту.
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

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