Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Главный врач больницы Бутай Бутаев 29 мая сообщил телеканалу «360», что медики получили выплаты за апрель, но «остался ряд вопросов».
Известия 14:27
Космос
«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты
Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу.
Эхо Москвы 09:32
Общество
Протесты против произвола американской полиции начались в Лондоне
Тысячи жителей Лондона вышли на акции протеста против произвола со стороны полиции в отношении чернокожих в США, сообщает BBC.
Взгляд.ру 14:34
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Происшествия
В Петербурге полиция задержала подозреваемых в педофилии
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в педофилии.
Петербургский дневник 14:23
Политика
Трамп призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно
Национальная гвардия проделала огромную работу, и это следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно! — написал американский лидер.
News.ru 12:49
Происшествия
В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом
Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
Политика
Пушков жестко ответил на резкое заявление Кравчука о России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о «единственном способе остановить Россию», отметил, что бывший украинский лидер, возможно, не понимает, что полная изоляция РФ от Запада невозможна.
Журналистская правда вчера в 02:15
Политика
Байден оказался популярнее Трампа
Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден, обогнал действующего главу США в опросе Washington Post и ABC News.
Piter.tv 12:59
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Авто
Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае
К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
Тарантас Ньюс 29 мая в 12:55
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Известия 12:15
Политика
Медведев оценил опыт «Единой России» по электронному голосованию
Электронное голосование укрепило лидерские позиции "Единой России", но такие технологии только проходят обкатку, заявил в воскресенье лидер ЕР Дмитрий Медведев.
РИА Новости 14:39
Общество
Социальная дистанция станет обязательной при посадке в самолет
Соблюдение социальной дистанции пассажирами станет обязательным во время авиаперелетов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 31 мая в эфире телеканала «Россия 1». Попова пояснила, что социальную дистанцию необходимо будет соблюдать не только в самом самолете во время полета, но и при посадке на самолет, а также на выходе из авиалайнера.
ИА Красная Весна 07:57
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Вывозной рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту вылетел в Москву
Из аэропорта Нью-Йорка в Москву вылетел вывозной рейс компании «Аэрофлот» с россиянами на борту.
Невские Новости вчера в 21:45
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21