Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Политика
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
Наука
Биологи из США создали безопасное лекарство от кокаиновой зависимости
Молекулярные биологи из США создали лекарство от кокаиновой зависимости, которое лишено сильных побочных эффектов.
МИР 24 28 мая в 15:40
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос
Центр Роспотребнадзора "Вектор" разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Газета.Ru 07:54
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня
В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск вчера в 06:17
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Замана вчера в 01:21
Общество
Силовики заблокировали боевиков в ингушском Сунже
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский защитил напарника выстрелом в мужчину
Правоохранители попросили его остановиться, однако тот взял в руки кухонный нож и напал на одного из полицейских.
Уральский меридиан 08:33
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Здоровье
Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Политика
Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 07:33
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Здоровье
Мурашко рассказал о финансировании сферы здравоохранения при пандемии
Михаил Мурашко подчеркнул, что при пандемии коронавируса было принято решение сохранить прежний объем финансирования для реализации национального проекта «Здравоохранения».
REGNUM 08:49
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, ныне выступающим за грозненский «Ахмат».
RT на русском 09:08
Футбол
Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл.
Матч ТВ вчера в 11:03
Происшествия
В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
RT на русском 08:20
Общество
Google отложила релиз Android 11 из-за протестов в США
Сегодня компания Alphabet Inc сообщила, что мероприятие Google, на котором планировалось представить 11 версию операционной системы Android, будет отложено на неопределённый срок.
ITZine.ru 09:03
Здоровье
Евгений Куйвашев заявил, что торговые сети соблюдают санитарные нормы «спустя рукава»
За все время действия режима ограничений руководство только одной сети смогло детально объяснить, как контролирует соблюдение санитарных требований в магазинах.
66.ru 08:55
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен
Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
Evo-rus.com 04:18
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37