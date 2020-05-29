Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
ИА InterMedia 08:20
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
Общество
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина, а какие уже не спасти
Технологические компании выиграли от перевода сотрудников на дистанционную работу, карантин помог им снизить расходы на ведение бизнеса, рассказал РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
ПРАЙМ 20:08
Футбол
Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня
Матчи серии А возобновятся 20 июня, Кубок Италии — 13 июня. Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта.
Спорт-Экспресс 14:11
Общество
Скандал в мэрии: Сардана Авксентьева уволила главного бухгалтера
Уволен главный бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений культуры, обвиняемый в мошенничестве Решением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой уволен главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» г. Якутска Михаил Чириков.
SakhaLife.ru 19:29
Происшествия
В Хабаровском крае в пятиэтажке взорвался бытовой газ
Амурск, Хабаровский край, 29 мая 2020, 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
REGNUM 18:58
Происшествия
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США
Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии.
Российская газета 18:46
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
Наука
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта
Специалисты-пародонтологи из американского Университета штата Огайо обнаружили глицерин из электронных сигарет, обусловивший развитие биопленок в ротовой полости.
ToDay News Ufa 16:17
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Космос
Вокруг звезды Проксима Центавра вращается экзопланета
Международная группа ученых подтвердила, что вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды – Проксима Центавра – вращается планета размером с Землю.
Научная Россия 17:42
Экономика
РУСАЛ предложил улучшить экологию Сибири за счет Газпрома — РБК
Газификацию промышленных центров Сибири, и в первую очередь Красноярска, Братска и Иркутска, за счет «Газпрома» предложил провести генеральный директор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин, 27 мая сообщает РБК со ссылкой на письмо Никитина в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, копией которого располагает агентство.
ИА Красная Весна 18:06
Здоровье
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
РИА Новости 20:10
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
Происшествия
На Камчатке крабовые браконьеры оказали сопротивление пограничникам
Ночью 28 мая камчатские пограничники задержали катер Yamaha, который вёл браконьерский промысел краба, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.
Аргументы и Факты - Камчатка 04:54
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно
Творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
Коммерсантъ 20:39
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Наука
Заменить утренний кофе может аэробика
Канадские ученые провели исследование, в ходе которого определили, что чашку кофе по утрам может заменить аэробика.
Live24 05:04
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
ТАСС 16:58