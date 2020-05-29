Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Наука
В России разработали новый метод обнаружения коронавируса
Москва, 26 мая 2020, 14:05 — REGNUM Следы коронавируса нового типа в образцах мокроты и прочих выделений можно очень быстро и безошибочно находить с помощью масс-спектрометров, выяснили российские ученые.
REGNUM 26 мая в 07:05
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ.
Российская газета 04:33
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Здоровье
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
РИА Новости 20:10
Политика
Трамп рассказал, почему не удаляет свой аккаунт в Twitter
Американский президент Дональд Трамп заявил, что удалил бы свою странице в Twitter, если бы в США были бы честные СМИ.
Политическая Экспертиза 17:00
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Армия и оружие
США уличили Россию в участии в военном конфликте в Ливии
«Российский истребитель прибыл в Ливию через Сирию, где его камуфляж изменили, чтобы скрыть принадлежность к России», — заявили в Африканском командовании ВС США.
Городовой 26 мая в 12:38
Общество
Опекающим инвалидов в условиях пандемии заплатят по 12 тысяч рублей
Помимо ухаживающих за инвалидами и пожилыми на выплаты могут рассчитывать и осуществляющие уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым необходим уход на дому, а не в социальных учреждениях.
Новые Известия 07:04
Наука
Лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет
Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.
News.ru 02:30
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Происшествия
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США
Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии.
Российская газета 18:46
Общество
На Алтае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
На Алтае продлили временный запрет на работу санаториев, других домов отдыха, турбаз и отелей на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:36
Авто
Гибридный Lamborghini Sian стал конструктором Lego
Компания Lego пополнила линейку Lego Technic новым конструктором – игрушечной копией гибридного суперкара Lamborghini Sian.
Автоновости дня 07:50
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54