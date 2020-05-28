В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. Об этом говорится в «Картине деловой активности», опубликованной на сайте ведомства. Падение экономики за январь-февраль оценивается на уровне 1,9%.

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 217

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 2

Экономика Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Экономика Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 5

Происшествия В ООН призвали прекратить расовое насилие в США Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских. 3

Армия и оружие В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1» Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.

Хоккей СКА и «Амур» произвели обмен игроками СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 749

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 29

Шоу-бизнес Самойлова проигнорировала публичные признания Джигана Сегодня Джиган решился еще на один поступок. Исполнитель публично признался жене в любви.