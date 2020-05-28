Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВВП России в апреле рухнул на 12%

В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. Об этом говорится в «Картине деловой активности», опубликованной на сайте ведомства. Падение экономики за январь-февраль оценивается на уровне 1,9%.
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ВВП России в апреле рухнул на 12%

Коммерсантъ17:18

Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%

Московский Комсомолец16:09

Экономика России упала на 12%

URA.Ru15:59

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском15:45

ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении

Комсомольская правда15:33

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС15:31

ВВП РФ в апреле упал на 12%

Интерфакс15:37
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
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Футбол

Президент «Арсенала» Кезик ушёл в отставку после семи лет у руля клуба

Soccer.ru 17:20
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
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Экономика

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
ТАСС 17:20
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
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Экономика

Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике

Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
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Происшествия

В ООН призвали прекратить расовое насилие в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских.
РИА Новости 14:35
3
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
171
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
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Путешествия

Япония начнет платить туристам за посещение страны

РЕН ТВ вчера в 22:56
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Футбол

Андрей Аршавин — об Анюкове: «Вспоминается, как он на Радимова всегда орал»

Из ярких игровых моментов вспоминается, как он на Радима всегда орал.
Матч ТВ 15:37
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Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC

Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Армия и оружие

В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.
Lenta.ru 17:20
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

РИА Новости 08:21
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Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
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Хоккей

СКА и «Амур» произвели обмен игроками

СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Шоу-бизнес

Самойлова проигнорировала публичные признания Джигана

Сегодня Джиган решился еще на один поступок. Исполнитель публично признался жене в любви.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
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Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
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Гаджеты

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
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