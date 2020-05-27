Экономика
RT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Оптимизм по графику. О чем говорит и о чем молчит российская экономическая статистика
Новая газетавчера в 10:56
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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Авто
Рестайлинговый Lada Largus FL заметили в Тольятти
Первые снимки рестайлинговой модели были сделаны в Тольятти.
Экономика сегодня вчера в 03:54
Общество
ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
RT на русском 12:14
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Общество
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
РИА Новости 12:10
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
ТАСС 16:58
Политика
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Гаджеты
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC
Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
Армия и оружие
Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США
Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 400
26 мая в Амурской области подтверждено 16 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, четыре - в Тынде, по три - в Свободном и Магдагачах.
Телепорт 26 мая в 04:34
Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
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Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
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Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30