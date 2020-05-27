Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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ВВП России в апреле рухнул на 12%

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Измерение глубины: как сильно упадет российская экономика

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Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

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ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

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Оптимизм по графику. О чем говорит и о чем молчит российская экономическая статистика

Новая газетавчера в 10:56
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
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Рестайлинговый Lada Largus FL заметили в Тольятти

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Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
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Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сожалеет в связи с решением США прекратить действие исключений из санкций для атомной программы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
РИА Новости 11:36
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
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Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 400

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Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
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Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти

"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
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